Пятеро суток в открытом море: капитан Христос спас людей

Невероятная история спасения в открытом море. Семейная пара из Новороссийска без продуктов и пресной воды, вёсел и связи, и уже практически без всякой надежды — дрейфовала в Черном море пятеро суток. Их резиновую лодку унесло от берега в шторм, и заметил её только капитан проходящего греческого судна по имени Христос.

"После пяти дней в море получили сильные ожоги".

Ожоги пройдут. А вот сама рыбалка точно останется навсегда в памяти. Хоть и не поймали ничего, но пять дней дрейфа в резиновой лодке... Надежда говорит: до берега было рукой подать. И грянул гром. Их с мужем унесло в море.

"В первый же час этой борьбы с ветром мы потеряли первое весло. Муж кинулся, поплыл за ним. Когда его схватил в руки и попытался плыть с ним — понял, что из-за сильного ветра он меня не успеет с ним догнать. Бросил это весло и поплыл обратно в лодку", — говорит Надежда Ачапкина.

В море они вышли буквально на часок. Не то, что запас продуктов — даже воды не взяли! Пакет семечек, кепки от солнца. И телефоны выложили, чтобы не утопить.

"Мы не сдавались, мы боролись, мы поддерживали друг друга".

Каждый день мимо семейной пары проходили катера и яхты, лайнеры и танкеры. Надежда с мужем махали яркими футболками, чтобы привлечь внимание. Остановилось лишь одно судно. Пока подгребали — капитану надоело, и он скомандовал идти в порт.

"Кричали, звали на помощь. Мимо маленькая яхта проплывала, там люди в состоянии алкогольного опьянения танцевали. Видимо всё не так поняли, думали, что мы им машем, чтобы присоединиться. В общем-то, честно говоря, никто не забрал", — сетует Надежда.

А потом и корабли ушли в гавани. Они остались наедине — семья и море. Лишь на пятый день Надежду и Михаила спас греческий корабль. На фото видно, какие они были измождённые, обгоревшие, обезвоженные.

"Они проплыли мимо нас, потом резко развернулись на 180 градусов и встали на якорь. Ну, когда уже кинули лестницу, мы поняли, что нас будут ждать", — рассказала Ачапкина.

И он дождался — капитан Христос, правильно ударение ставится именно так. Христос Константинидис. Потом он скажет Надежде, что обычно в полдень он молится в каюте. Но в тот день вышел на палубу. Для Надежды история станет судьбоносной.

Подали документы в ЗАГС.Они бы позвали капитана на свадьбу. Но он не оставил номер. Только фотография на память и название судна "Крити Рок". Больше не знают о нём ничего.

Найти Христоса для интервью пока никому не удалось. Ни по запросу в пароходство, ни в соцсетях. Страждущих в море он спас явно не ради славы на земле.