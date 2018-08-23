Вечеринка с вертолетом закончилась уголовным делом

Вовсе не демонстрация мастерства, а безрассудное лихачество, которое могло привести к многочисленным жертвам, стало основанием для уголовного дела против пилота вертолета в Санкт-Петербурге. После того, как он пролетел под эстакадой Западного скоростного диаметра, выяснилось, что за штурвал он вообще не имел права садиться.

Эта пятничная вечеринка в Финском заливе наделала очень много шума. Веселье проходило под пиратским флагом. На импровизированном танцполе — диджей, девушки в бикини, аниматор в костюме динозавра и море алкоголя. Кульминацией веселья стало эффектное появление вертолета.

Покружив над толпой, пилот направил машину в сторону вантового моста и пролетел между его опорами. Все фото и видеоотчеты с того самого праздника выкладывал петербургский бизнесмен Денис Данов. Говорит, полет вертолета стал неожиданностью для всех. "Вертолет появился внезапно, мы его не заказывали. Это просто стечение обстоятельств", — уверяет Данов.

Но судя по кадрам, снятым из кабины, пилот был знаком с участниками вечеринки, и его появление было явно запланированным. В Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела по статье 267 (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

По мнению профессиональных пилотов, пролететь под мостом мог только человек, который не знаком с основами аэродинамики. В отличие от самолета, подъемную силу вертолета создают лопасти. Когда они оказываются под искусственным препятствием, на машину действует разное давление, и ее непроизвольно тянет вверх. Столкновение неизбежно.

Избежать катастрофы удалось только чудом, говорят авиаэксперты. Ни один профессионал не станет рисковать летным удостоверением, а тем более жизнью, ради таких экстремальных виражей. "Нужно просто знать аэродинамику вертолет. Совершать такие поступки – просто безрассудно. Это не имеет никакого смысла. Это просто самоубийство!" – уверен пилот Анатолий Басов.

Как стало известно следствию, у владельца воздушного судна не было не только разрешения на вылет в город, но и вообще никаких документов, дающих ему права на управление. Талон техосмотра и сертификат летной годности истекли еще шесть лет назад. Вертолет вообще не имел права подниматься в небо.