"Зарядье" попало в топ-100 выдающихся мест мира по версии Time

Представители американского журнала Time включили столичный парк "Зарядье" в список 100 выдающихся мест на планете, которое стоит посетить в 2018 году. Авторы издания отметили местный "Парящий мост", концертный зал и Ледяную пещеру.

Автор Time Карл Вик отметил, что "Зарядье" – это первый крупный парк, построенный в Москве за последние полвека.

"Он совсем не похож на монументальные парки советской эпохи. "Зарядье" строили по проекту архитекторов из Нью-Йорка Diller Scofidio + Renfro", — отметил Вик.

В рейтинг Time вошли достопримечательности из 48 стран на шести континентах. Для составления рейтинга сотрудники издания опросили своих коллег, а также экспертов туриндустрии.

Среди прочих, в рейтинг Time вошли: