"Зенит" одержал волевую победу над "Мольде"
В Санкт-Петербурге сыгран первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и норвежским "Мольде". Уступив в первом тайме 0:1, после перерыва зенитовцы забили три мяча и одержали уверенную победу 3:1.
Встреча началась с атак "Зенита". На 13 минуте штанга приняла на себя удар Себастьяна Дриусси и спасла гостей от неминуемого гола. Но со временем "Мольде" выровнял игру. А незадолго до перерыва мяч побывал в воротах "Зенита". Грубо ошибся защитник хозяев поля Миха Мевля, отбросивший мяч прямо под удар Эрику Хестаду. Норвежец, не раздумывая пробил, и попал точно в угол ворот. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу гостей.
После перерыва преимущество петербуржцев стало еще более заметным. Особенно после появления на поле Александра Ерохина и Антона Заболотного. Но мяч долго не шел в ворота Андреаса Линде. Лишь на 71 минуте Александр Анюков подобрал мяч и закрутил его в центр штрафной, где Артем Дзюба точно пробил головой.
"Зенит" вышел вперед через восемь минут. Мяч после удара Дзюбы попал в штангу, а Антон Заболотный был первым на добивании – 2:1. А уже на исходе 90 минуты Миха Мевля после подачи углового забил третий мяч и исправился за ошибку, приведшую к первому голу – 3:1. На этом хозяева не успокоились, продолжали атаковать, но вратарь Линде спас гостей от больших неприятностей.
"Зенит" выиграл 3:1 и сделал серьезную заявку на победу по сумме двух матчей. Ответная встреча пройдет через неделю в Норвегии.
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