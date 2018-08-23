Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Российскому писателю Захару Прилепину не разрешили въехать на территорию Боснии и Герцеговины.

На своей странице в Facebook он сообщил, что ехал из Белграда в Баня-Луку, куда его пригласили на творческую встречу в народную библиотеку. Но на границе его задержали "как террориста". Основанием в отказе на въезд стал официальный документ министерства безопасности республики, в котором указано, что Прилепин представляет угрозу государственности и международным отношениям.

Писатель вернулся в Белград. По его словам, он не очень огорчился