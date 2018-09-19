Парки Москвы в "Круге света": путешествие сквозь время и пространство

VIII Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 21 по 25 сентября на семи площадках столицы: Гребной канал, парк Царицыно, Театральная площадь, "Музей Победы" на Поклонной горе, парк "Коломенское", концертный зал "Мир", центр Digital October. Впервые в истории "Круга света" фестиваль проходит одновременно в трех парках. Каждый вечер с 19:30 до 23:00, благодаря световым технологиям и искусству видеомэппинга, огромные территории преобразятся в парки чудес.

Впервые в этом году фестиваль пройдет в музее-заповеднике "Коломенское". С просьбой включить парк в программу самого яркого события московской осени к мэру столицы обратились местные жители. Парк "Коломенское" превратится в Лукоморье, наполненное сказочными персонажами, и окажется местом, где оживают детские сны и фантазии. Москвичи и гости столицы окунутся в мир феерии, встретят героев из любимых сказок, станут зрителями театральных представлений. Здесь по велению гномов вырастут волшебные деревья, приносящие золотые плоды, карета с Золушкой превратится в тыкву, а Оле Лукойе пригласит публику в цветные сны.

Посетители фестиваля прогуляются по неизведанным тропинкам, окажутся на загадочных полянах, где появятся ожившие фантасмагоричные маски и невиданные животные. По "Парку сказок" будут проложены несколько маршрутов. Территория площадью более полутора гектаров наполнится световыми инсталляциями, видеомэппинговыми шоу на фасадах сооружений бывшей царской резиденции. Среди рощ и садов Коломенского гостей парка ожидают китайский "Театр теней", в котором монаху предстоит сразиться с драконом, волшебная поляна, наполненная мерцанием множества огоньков, а также готический замок, в стенах которого покоится Спящая красавица.

Любимая и уже привычная для москвичей площадка "Круга света" – музей-заповедник "Царицыно" — на период фестиваля станет удивительным пространством света. Публику ждут два совершенно новых световых шоу.

Одно из них – "Дворец странствий" – история о мечте Большого Царицынского дворца познать мир. Претворяя свою идею в жизнь, здание оборачивается волшебной птицей Феникс и отправляется навстречу другим красивейшим дворцам планеты. Вместе с огненной птицей зрители перенесутся на тысячи километров, чтобы насладиться видами Тадж-Махала, Вестминстерского дворца и Биг-Бена, храма Саграда-Фамилия и Запретного города Гугун. Шедевры архитектуры будут эффектно воплощены художниками 3D-мэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца.

Другим представлением в Царицыне станет аудиовизуальный спектакль о мире будущего, в котором гармонично сосуществуют природа и технологии. Световое шоу будет посвящено четырем футуристическим экосистемам, которые соответствуют стихиям огня, воды, земли и воздуха. Своеобразная точка зрения создателей фестиваля на то, как может измениться мир, какими спустя столетия пред нашим взором могут предстать планеты и галактики, люди и животные. Проекторы для видеомэппинговых представлений предоставлены компанией Epson – техническим партнером фестиваля.

Футуристическую тему фестивальной площадки в Царицыне продолжат инсталляции BIONIC PORTAL – конструкции-порталы в мир будущего, созданные из светодиодных трубок и гармонично вписанные в природную среду парка. Благодаря технологии дополненной реальности их можно будет легко считать с помощью фотокамер мобильных устройств.

Помимо этого, 24 сентября на сцене перед Большим Царицынским дворцом выступит народный артист России Дмитрий Маликов.

В этом году площадка фестиваля в Царицыне станет частью программы международного конкурса Art Vision. Свои работы на фасаде дворца представят финалисты конкурса в номинации "Модерн".

Еще одной новой площадкой "Круга света" в этом году станет "Музей Победы", расположенный в Парке Победы на Поклонной горе. На фасаде музея будут показаны световые новеллы, посвященные военному прошлому России, городу Москве, а также пятнадцатиминутный виджеинг (аудиовизуальное представление) под музыку и песни военных лет.

Первое мэппинговое произведение посвящено конструкторам, чьи изобретения приблизили победу в Великой Отечественной войне. Световое представление состоит из трех частей, посвященных военно-морскому флоту, военно-воздушным силам, бронетанковой и автомобильной технике.торая новелла названа "Москва – сердце России". Она расскажет о том, как росли и объединялись на протяжении веков земли и территории вокруг столицы. Зрители совершат путешествие над нашей необъятной родиной, увидят природу Урала, Сибири и Дальнего Востока, полюбуются широтой наших рек и пейзажами Крыма.

Вход на все площадки фестиваля "Круг света" свободный. На мероприятия в концертном зале "Мир" и Центр Digital October необходимо зарегистрироваться на сайте.