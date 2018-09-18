Немецкий двойник Райана Гослинга зарабатывает тысячи евро на сходстве с актером

Студенту-юристу из немецкого Бонна Йоханнесу Лаштету, можно сказать, повезло – он как две капли похож на голливудского актера Райана Гослинга. Молодой человек стал фэшн-блогером и зарабатывает на сходстве со звездой большие деньги, сообщает Metro.

По словам немца, он и не подозревал, что похож на Гослинга, пока не отправился на учебу в США в 2005 году. Однажды к нему в автобусе подбежала девушка и заявила, что едва не перепутала его со звездой фильма "Дневник памяти". Так Лаштет узнал о своем знаменитом двойнике.

С развитием соцсетей немец придумал, как заработать на сходстве с популярным актером. Он начал копировать его стиль и выкладывать снимки в "Инстаграм". Вскоре к Лаштету обратились представители модных брендов с предложением о сотрудничестве. На "Инстаграм" немца подписаны более 60 тысяч человек.

Сам Лаштет говорит, что обожает классический мужской стиль, проверенный временем и элегантный. Он отмечает также, что у Райна Гослинга отличный вкус к одежде.

Это не первый двойник Гослинга из Германии. Ранее сообщалось, что в 2017 году "фальшивый" актер получил в ФРГ награду за участие в фильме "Ла-Ла Ленд".