Тренер ЦСКА Гончаренко: характера и желания нам не занимать

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии команды перед первым матчем группового этапа Лиги чемпионов. В среду, 19 сентября, соперником армейцев станет чешская команда "Виктория". Встреча пройдет в городе Пльзень.

"У нас молодая, задорная команда, – сказал Гончаренко, которого цитирует пресс-служба армейцев. — Мы приобретаем опыт, сыгранность. Сложно предугадать наше состояние. К каждой игре мы подходим в хорошем состоянии, но каждый матч может складываться по-разному. Главное, что характера и желания нам не занимать".

Кроме того, наставник ЦСКА рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алана Дзагоева и защитника Георгия Щенникова. По словам Гончаренко, сыграть весь матч они не готовы, но могут выйти в стартовом составе и провести полтора тайма.