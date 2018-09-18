Баста опроверг информацию об инциденте с наркотиками

Известный рэпер и совладелец клуба Gazgolder Василий Вакуленко (более известный как Баста) опроверг информацию о продаже наркотиков в его заведении. Музыкант также заявил, что никаких оперативных мероприятий в клубе не проводилось.

Как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах, в клубе Gazgolder у неустановленного лица было приобретено 1,13 грамма вещества, в состав которого входит наркотическое средство мефедрон. Операция прошла в клубе на Нижнем Сусальном переулке еще 9 сентября. По данным материалам было возбуждено уголовное дело.

"Информация не соответствует действительности, — констатировал Василий Вакуленко. — Должен быть номер уголовного дела, фамилия сотрудника, который его ведет".

"Наш клуб работает больше 15 лет, и два раза в год у нас происходят подобные эксцессы, которые огорчают нас и наших близких — жен, детей, родителей", — добавил Баста.