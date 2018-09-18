В Новой Зеландии на пляже нашли желейного монстра

Семья из новозеландского Окленда нашла на одном из местных пляжей огромное существо, напоминающее одновременно печенье с желе и вулкан. Как только люди приблизились к жуткому созданию, оно начало от них убегать, сообщает Yahoo7 News.

"Монстр" был найден Адамом Дикинсоном, его женой и двумя детьми во время прогулки по пляжу Пакири, который находится к северу от Окленда. По словам главы семьи, перед ними лежало нечто, напоминавшее "груду сокращающихся мышц".

Дикинсон отметил, что никогда прежде не видел ничего подобного. На всякий случай мужчина велел детям не прикасаться к существу. Впрочем, из любопытства новозеландцы все же решили потрогать создание палкой. Почувствовав прикосновение, "чудовище" продолжило ползти.

Сотрудники новозеландского института воды и атмосферных исследований заявили, что семья дикинсонов столкнулась с гигантской медузой, волосистой цианеей.

Впервые этого морского обитателя поймали в 1870 году. Диаметр таких медуз может достигать двух с половиной метров, а длина щупалец – 36 метров. Медуза может причинить вред людям своим ядовитым жалом. Впрочем, смертельный исход в этом случае маловероятен. Скорее всего, пострадавшего от встречей с "желейным мостром" ждут ожоги и острая аллергия.