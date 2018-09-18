Путин обвинил Израиль в несоблюдении совместных договоренностей

Президент России Владимир Путин напомнил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что операции военно-воздушных сил Израиля нарушают суверенитет Сирии. Кроме того, Израиль 17 сентября 2018 года нарушил и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов.

В результате российский самолет-разведчик Ил-20 оказался на линии пересечения огня четырех израильских истребителей F-16 и сирийской системы ПВО С-200. Глава российского государства призвал Израиль таких ситуаций впредь не допускать, сообщает РИА Новости. Минобороны России заявило, что израильские истребители прикрылись от сирийского ПВО российским самолетом. На борту российского находились 15 членов экипажа. Ил-20 заходил с высоты 5 тысяч метров на посадку на российскую авиабазу Хмеймим.

Самолет воздушной разведки был поражен ракетой в 35 километрах от сирийского побережья и упал в Средиземное море. Весь экипаж самолета погиб. Минобороны России расценило действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватные ответные меры.

В Москву в ближайшее время вылетит командующий ВВС Израиля. Он привезет в Россию информацию о действиях израильской авиации при нанесение бомбовых ударов по Латакии, рядом с которой базируются российские корабли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих. Нетаньяху запросил разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонной беседы Нетаньяху попытался переложить всю вину за инцидент на Сирию. В связи с инцидентом в МИД России был вызван дипломатический представитель Израиля в Москве. Ей вручена нота протеста.