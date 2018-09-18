Чай, атом, газ и перевод: Путин и Орбан определили новые горизонты дружбы России и Венгрии

Предсказуемость отношений — главное, что отличает контакты России и Венгрии. Слова принадлежат венгерскому премьеру Виктору Орбану. И ему есть с чем сравнивать. Ровно за неделю до встречи с Путиным у него были совсем другие дискуссии за слишком большую самостоятельность и отстаивание национальных интересов, например, в вопросе мигрантов, Орбана вызвали на ковер в Европарламент.

Виктор Орбан в Кремле частый гость. С Владимиром Путиным они виделись буквально в июле. И вот очередной этап переговоров.

Российского президента почему-то решила переводить венгерская переводчица. Хотя сидит дальше, ей хуже слышно, вынуждена переспрашивать. Протокол нарушен, жестикулирует глава российского МИД Сергей Лавров. Но Владимир Путин даму не перебивал, а даже повторял по ее просьбе.

"Венгрия, безусловно, один из ключевых наших партнеров в Европе. Позитивную динамику демонстрирует наш торговый оборот. Миллиард долларов – взаимные инвестиции. И хорошие перспективные проекты обсуждаются", — отметил Путин.

Круг обсуждаемых вопросов широкий — видно по членам делегаций. От России министры здравоохранения, промышленности и торговли.

Российские компании совместно поставят больше тысячи вагонов для железных дорог Египта. Намечено сотрудничество в вертолето- и самолетостроении. Под венгерской маркой в России производятся лекарства.

"До 70% входит в перечень жизненно-важных,- пояснила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. — За последний год 7 новых препаратов пришли на рынок. Это инновационные препараты, среди них есть уникальные".

Стороны рассчитывают довести товарооборот до 10 миллиардов долларов в год. Пока он вдвое меньше, но растет, несмотря на санкции.

"Нельзя сказать, что для нашего сотрудничества всегда обеспечивается благоприятный климат, имею в виду международный климат. Но все неприятные вещи для того и существуют, чтобы мы вместе могли с ними бороться. Думаю, что у нас получается", — выразил уверенность венгерский премьер Виктор Орбан.

Регулярный диалог между Москвой и Будапештом многим в Евросоюзе действует на нервы. Но Виктора Орбана это не смущает, его нынешний визит в России проходит накануне неформального саммита ЕС. Мероприятие через два дня. И одна из ключевых тем — возможные санкции в отношении Венгрии.

Страну хотят наказать за политику в отношении мигрантов. Орбан категоричен и не собирается их принимать. Венгерский журналист интересуется позицией Владимира Путина.

"Если поощрять эту миграцию высокими социальными выплатами, еще какими-то бонусами, то с какой стати этот поток должен остановиться? Я не очень понимаю, — выразил свою позицию Владимир Путин. — Наши коллеги в Европе должны сами решить, что, на их взгляд, является наиболее предпочтительным для Европы и для ее развития".

Россия — крупнейший поставщик нефти и газа в Европу и в Венгрию, в частности. Будапешт надеется, что газопровод "Турецкий поток" может пройти по территории страны. Развиваются проекты в атомной энергетике. Росатом построит два дополнительных блока существующей АЭС "Пакш". В правительстве Орбана есть специальный министр — настолько проект важен для страны. Станция будет обеспечивать Венгрию энергией на 80 процентов.

"Такого еще никто не делал. Мы — члены НАТО, а Россия — нет, мы члены Европейского союза, а Россия — нет, но у нас есть хорошее технологическое сотрудничество. Это было достаточно храброе, на мой взгляд, предпринимательство не только с энергетической точки зрения. Это дело является флагманом сотрудничества между Востоком и Западом", — говорит о сотрудничестве в атомной сфере Виктор Орбан.

"Это не единственный пример нашего сотрудничества в сфере атомной энергетики со странами Евросоюза. У нас такой же проект осуществляется и с Финляндией", — добавляет президент Путин.

Встреча Путина и Орбана не ограничилась деловыми переговорами. Лидеры вместе еще и почаевничали.