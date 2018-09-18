Теннисист Медведев вышел в следующий круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов St. Petersburg Open сумел обыграть португальца Жуана Соузу в двух партиях. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу российского спортсмена.

В следующем раунде Даниил Медведев сразится с победителем матча между Михаилом Кукушкиным из Казахстана и Денисом Истоминым, представляющим Узбекистан.

Ранее на турнире во второй круг не смог пробиться еще один российский теннисист Андрей Рублев, уступивший немцу Яну-Леннарду Штруффу.