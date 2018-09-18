Поветкин: бой с Джошуа – один из последних шансов стать чемпионом мира

Российский боксер Александр Поветкин в преддверии боя с британцем Энтони Джошуа, который состоится 22 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли", заявил, что предстоящий поединок является одним из последних шансов для россиянина стать чемпионом мира.

"Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира, конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира", — цитирует Поветкина ТАСС.

Также он сообщил, что хорошо подготовился к бою с Джошуа. "Я спокоен, с отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым, сильным боксером. Чувствую себя хорошо", — отметил российский боксер.

Напомним, что победитель поединка между Поветкиным и Джошуа получит титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.