Трамп хочет разместить военную базу в Польше

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о своем плане по созданию американской военной базы в Польше.

Об этом передает телеканал "Россия 24".

Данное заявление глава Белого дома сделал в ходе встречи в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой. Трамп подчеркнул, что весьма серьезно изучает вопрос о размещении базы США в данной стране, отметив, что в первую очередь он учитывает соответствующее желание поляков.

В Польше заявили о готовности заплатить за размещение базы от 1,5 до 2 миллиардов долларов.

Сейчас американские военные находятся в этой стране не на постоянной основе. Дуда же считает, что постоянная база США нужна для того, чтобы Польше было бы проще противостоять России.

Ранее СМИ сообщали, что Варшава предложила Вашингтону разместить в Польше н бронетанковую дивизию США.