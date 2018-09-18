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Отравление Скрипаля 3 часа назад
Полиция Уилтшира: новое отравление в Солсбери не связано с "делом Скрипалей"
Отравление в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери полиция графства Уилтшир не связывает с "делом Скрипалей". Почувствовавшие себя плохо 42-летний мужчина и 30-летняя женщина были из ресторана направлены в больницу. Экстренные службы проявили повышенные меры предосторожности. Ресторан был оцеплен людьми в костюмах химзащиты, а все посетители заведения осмотрены медиками.
Позже, после получения результатов анализов почувствовавших себя неважно мужчины и женщины, полиция поспешила всех успокоить, сообщает "Интерфакс". Признаков отравления нервно-паралитическими веществами у них не было, медики исключили воздействия на них "Новичком", заявили в британской полиции.
В Солсбери в марте 2018 года на скамейки у торгового центра в тяжелом состоянии были обнаружены 66-летний экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что россияне были отравлены химическим агентом А234, он же "Новичок". Она заявила, что Скрипалей отравила Москва.
В России причастность к отравлению категорически опровергают. В частности, в МИД России особо подчеркивают, что так называемый "Новичок" в России не разрабатывался и не производился, а все боевые отравляющие вещества Россия уничтожила в 2017 году под международным контролем Организации по запрещению химического оружия.
30 июня в городе Эймсбери, который находится в нескольких милях от Солсбери, без сознания были обнаружена еще одна пара – также мужчина и женщина. В критическом состоянии их доставили в окружную больницу Солсбери. Однако женщину спасти не далось. Ее друг рассказал, что подарил ей флакон из-под духов, который подобрал в корзине благотворительной организации.
На все обращения Москвы с предложениями о сотрудничестве в расследовании отравлений Лондон отвечает отказом. Великобритания обвинила двух приехавших в Солсбери россиян в отравлении Скрипалей. Вначале Лондон утверждал, что их фамилии вымышленные. Но когда Александр Петров и Руслан Боширов дали телеинтервью, то Форин-офис заявил: все сказанное ими – ложь.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств. В российском посольстве в Лондоне так и не добились от Великобритании в предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, которые являются российскими гражданами.
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