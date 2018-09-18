КХЛ. "Локомотив" уступил на своем льду минскому "Динамо"

Матчем в Ярославле между местным "Локомотивом" и минским "Динамо" продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Неожиданно для многих один из лидеров Западной конференции уступил аутсайдеру со счетом 1:2.

Перед этой встречей у минчан было всего два набранных очка и последнее место в турнирной таблице Запада. А вот "железнодорожники" занимали второе место с 10 баллами.

Тем не менее именно белорусская команда увезла из Ярославля полновесные два очка за победу. У гостей заброшенными шайбами отметились Денис Казионов и Патрик Уиркош. В составе проигравших гол на счету Брэндона Козуна.

Еще в одной встрече дня санкт-петербурский СКА разгромил в Череповце местную "Северсталь" со счетом 5:0.