Столкновение автобусов на платной трассе "Дон": трое погибших, десятки пострадавших

Серьезное ДТП в Воронежской области: в результате столкновения на трассе двух автобусов, по предварительным данным, погибли трое человек, еще 40 пострадали.

Как сообщает телеканал "Россия 24", состояние, как минимум, десяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Авария произошла на 525-м километре трассы "Дон", в Новоусманском районе, на платном участке автотрассы. Причины ДТП устанавливаются.

Как уточняет ТАСС, в аварию попали два междугородних автобуса.