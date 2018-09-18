Лига чемпионов. Хет-трик Месси принес "Барселоне" победу над ПСВ

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов испанская "Барселона" принимала у себя дома голландский "ПСВ Эйндховен". Игра соперников по группе В завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Хет-триком в этом матче отметился лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

На знаменитом стадионе "Камп Ноу" зрители стали свидетелями уверенной победы каталонского клуба. Правда, после первого тайма хозяева поля выигрывали с минимальным счетом: на 31-й минуте Лионель Месси красивым ударом со штрафного вывел "Барселону" вперед.

А вот после перерыва сине-гранатовых прорвало. Звездный аргентинец записал на свой счет хет-трик. Еще один мяч забил Усман Дембеле. Отметим, что "Барселона" доигрывала матч в меньшинстве. На 79-й минуте вторую желтую карточку получил Самюэль Юмтити.

В другом матче Лиги чемпионов миланский "Интер" победил лондонский "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:1.