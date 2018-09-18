Послам Нидерландов и Швейцарии заявлен протест в связи со шпионской истерией

Послы Нидерландов и Швейцарии Рене Джонс-Бос и Ив Росье были вызвана в министерство иностранных дел РФ в связи с продолжающейся антироссийской кампанией по нагнетанию "шпиономании".

Как передает ТАСС, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Представительнице королевства было заявлено о недопустимости раздувания через СМИ спекуляций, которые могут нанести ущерб и так подорванным отношениям России и Нидерландов.

Речь, в частности, идет о сообщении голландской газеты NRC Next о том, что минувшей весной в Гааге были арестованы двое сотрудников российских спецслужб, которые якобы намеривались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

От представителя альпийской республики в МИД РФ потребовали дать разъяснения в связи с бездоказательными обвинениями России об усилении активности ее спецслужб в Швейцарии и о причастности ее сотрудников к незаконным действиям, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры.

14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger поведала об аресте в Голландии двух россиян, которые собирались шпионить за лабораторией в Шпице. На следующий день в этом же издании и Tribune de Geneve появились статьи о том, что местная прокуратура подозревает россиян в том, что они следили за европейским представительством Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

А 16 сентября Tages-Anzeiger и Le Matin сообщили, что, оказывается, каждый четвертый из находящихся в Швейцарии россиян является шпионом.