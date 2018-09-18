Московское "Динамо" победило "Витязь" в матче КХЛ

В Москве состоялась игра очередного тура чемпионата КХЛ между столичным "Динамо" и подольским "Витязем". Встреча завершилась в пользу хозяев льда со счетом 4:2. Эта победа стала второй для бело-голубых в нынешнем сезоне.

В составе победителей голами отметились Даниил Тарасов, Микс Индрашис, Юусо Хиетанен и Илья Никулин. У гостей шайбы на свой счет записали Никита Комаров и Миро Аалтонен.

Еще в одном матче КХЛ казанский "Ак Барс" в гостях с тем же счетом одолел нижегородское "Торпедо" (4:2).