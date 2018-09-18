Космонавты посмотрят на дырку в "Союзе" снаружи

Российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос 15 ноября 2018 года.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известил первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Николай Севастьянов.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев подчеркнул, что Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев, помимо основных задач попробуют вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", чтобы снаружи посмотреть на образовавшееся в нем отверстие.

Космонавты оценят дырку на наличие в ней заусенцев и попробуют найти остатки герметика, которым отверстие могло быть залеплено при производстве.

По словам Крикалева, который имеет огромный опыт работы на МКС, сложность данной операции в том, что бытовой отсек корабля, в котором обнаружено отверстие, не предназначен для работы снаружи.

Он отметил, что на устранение данной нештатной ситуации потребуется не менее двух часов.

В конце августа космонавты на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже был обнаружено место разгерметизации. Причиной стала дырочка в обшивке корабля "Союз". Версия о метеорите была быстро опровергнута. На отверстие наложены три заплаты, зафиксированные герметиком. Угрозы безопасности людей на орбите нет. Также это отверстие не мешает возвращению "Союза" с экипажем на Землю.