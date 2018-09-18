Появилось видео с места столкновения автобусов на трассе "Дон"

Пять человек погибли, еще около 20 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух междугородних автобусов в Воронежской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее поступала информация о трех жертвах ДТП. Работу спасателей на месте страшной аварии на 525-м километре трассы "Дон" сняли на видео.

"Из поврежденного автобуса извлечены тела еще двух погибших. Всего на данный момент пять погибших", — сказал источник.

По данным областного департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 19 человек, из них шесть находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусах, один из которых следовал из Москвы в Черкесск, второй — в Пятигорск, находилось 24 человека, детей не было.

Авария произошла на платном участке трассы "Дон", когда один автобус протаранил остановившееся на обочине транспортное средство.

"Из поврежденного автобуса извлечены тела еще двух погибших. Всего на данный момент пять погибших", — сказал источник.

По данным областного департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 19 человек, из них шесть находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусах, один из которых следовал из Москвы в Черкесск, второй — в Пятигорск, находилось 24 человека, детей не было.

Авария произошла на платном участке трассы "Дон", когда один автобус протаранил остановившееся на обочине транспортное средство.