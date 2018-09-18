Движение по трассе "Дон" после ДТП с автобусами восстановлено

Последствия столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ликвидированы, движение запущено. В аварии погибли пять человек, 23 пострадали. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время работы по ликвидации последствий ДТП завершены. Движение автомобилей идет в обычном режиме, передает "Интерфакс".

По предварительной информации, два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию, столкнулись возле поворота на Новую Усмань. Один автобус стоял на обочине, а второй въехал в него сзади.

Для оказания медпомощи пострадавшим были задействованы 15 бригад скорой помощи. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства при организации пассажирских перевозок.