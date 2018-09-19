Российские волейболисты уступили сербам в матче чемпионата мира

На чемпионате мира по волейболу, который в эти дни проходит в итальянском Бари, состоялась заключительная встреча группового этапа между сборными России и Сербии. Россияне потерпели второе поражение на турнире, проиграв сопернику в пяти партиях со счетом 1:3 (21:25; 26:24; 17:21; 25:22, 12:15).

Встреча получилась крайне упорной. Для выявления победителя даже понадобилась пятая, укороченная партия. В решающем сете сербы оказались сильнее.

Несмотря на поражение, россияне обеспечили себе выход из группы С.