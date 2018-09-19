В США противодействуют планам Трампа создать новую ядерную ракету

Демократы конгресса США подготовили законопроект, призванный помешать планам Белого дома создать новую ракету для ядерных ударов с подводных лодок.

В январе британская Guardian писала о планах американской администрации создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности​​​. Сообщалось, что она будет использоваться на модифицированных ракетах Trident II (D5) на подводных лодках. Главной целью переоснащения считается сдерживание России.

Авторы законопроекта выступили за запрет финансирования такого рода программ в 2019 году. Они считают, что новое оружие, которое не имеет прецедента в истории США, повысит шансы на просчеты, которые могут привести к полномасштабному обмену ядерными ударами.

Также они уверены в том, что Вашингтон должен отказаться от политики повышения вероятности ядерной войны, сообщает РИА Новости.