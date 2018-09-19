Трамп: тех, кто строит "Северный поток-2", наказывать не будут

Соединенные Штаты не планируют вводить санкции против компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2". Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Польши.

Анджей Дуда по итогам переговоров выразил надежду, что глава Белого дома остановит строительство газопровода, но признал, что решение за президентом США.

Сам Трамп отметил: хоть он и считает, что проект "не нужен" Германии, но это не повод вводить санкции против компаний, которые строят газопровод, передает телеканал "Россия 24".