Игрок "Локомотива" Алексей Миранчук: мы поняли, что такое Лига чемпионов

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о проигранном "Галатасараю" матче Лиги чемпионов. По словам футболиста, красно-зеленым необходимо прибавить в реализации моментов, чтобы добиться положительного результата.

"Сегодня мы поняли, что такое Лига чемпионов. Вместо того чтобы сравнять счет и выравнять игру, получили мяч в свои ворота. Игра была хорошая, с моментами", — приводит слова Миранчука Чемпионат.com.

"Cегодня вы видели, что моменты есть, не хватает реализации, исполнения. Будем исправляться и двигаться дальше", — добавил футболист.

Напомним, что в матче первого тура Лиги чемпионов "Локомотив" в гостях уступил "Галатасараю" со счетом 0:3.