Минюст США начал охоту на "Теслу"

Минюст США начал уголовное расследование в отношении компании "Тесла". Об этом сообщает агентство Блумберг. Детище Илона Маска вызвало повышенный интерес к себе после того, как его основатель заявил, что намерен приватизировать компанию.

Ранее Маск заявлял, что собирается выкупить акции "Тесла" по 420 долларов за штуку и сделать её частной. Тогда цены на акции производителя автомобилей подскочили на 11%.

Однако акционеры компании оказались не в восторге от затеи Илона Маска и подали на него в суд. После встречи с членами правления Маск отказался от своей идеи. Но Минюст уже начал расследование, и акции "Тесла" упали на 6%, сообщает телеканал "Россия 24".