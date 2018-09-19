Трамп закручивает гайки: Китай в ответ прикрутит США вентиль
Торговая война между Штатами и Китаем выходит на очередной виток. В ответ на новые американские тарифы Пекин резко сокращает вложения в гособлигации США и грозит повысить пошлины на сжиженный газ.
Гайки, которые Трамп закручивает в отношении Китая, могут оказаться на вентиле газового сектора США. Китай заявил, что готов ввести пошлины на сжиженный природный газ. Давление растет. И хотя пока китайские тарифы мягче, чем предполагалось, 10 процентов вместо 25, но даже они могут взорвать американский рынок и перекрыть Штатам доступ к желанному энергетическому господству.
За последние два месяца в китайские порты уже зашло вчетверо меньше судов с американским СПГ, чем в начале года, многие компании приостанавливают закупки газа в США, а ведь американские инвесторы уже распланировали новые терминалы вдоль Восточного побережья.
"Сейчас на Китай приходится 15% американского экспорта СПГ. Ожидалось, что эта цифра будет расти, но если на следующий год у нас по-прежнему будут трудности, всем придется пересмотреть свои экспортные контракты", — предупреждает профессор кафедры политических наук Университета Дюкейн, исполнительный директор компании по анализу энергетического рынка Кент Мурс.
Тарифы затронут и судоходство. Это дорогостоящий бизнес, и даже при небольшом изменении объемов скачок цен может быть существенным. Экономическая волна достигнет пика как раз к Рождеству, когда в Америке бум покупок, и накроет потребительский рынок. Подорожать может, например, одежда, если Китай оставит в списке пошлин текстиль. Китайские мануфактурщики ищут выход — производители кожи и меха переключают внимание на внутренний рынок. Колоссальный собственный спрос в целом снижает для Китая эффект от пошлин США.
"Зависимость Китая от внешней торговли была снижена с 66 до 10 процентов. И всего три процента приходятся на американский рынок. По нашей оценке, торговые трения с США затронут максимум полпроцента китайской экономики — это то, с чем мы сможем справиться", — уверен профессор Школы экономики и управления Университета Цинхуа Вэй Цзе.
Эффект бумеранга пока сильнее: урожай справедливости в версии Трампа уже пожинают американские фермеры, которые могут потерять до 6 миллиардов долларов. В Китае пошлины на сою из США вызвали рост цен на корм и, соответственно, на мясо. Но, например, килограмм свинины подорожал всего на 2 юаня. По мнению экспертов, это временно, пока на рынок заходят другие поставщики. Между тем, Трамп выдал новую искрометную метафору: весь мир считает Штаты свиньей-копилкой — впрочем, с логикой в его заявлениях всегда все сложно.
"Мы не предпринимали никаких действий в отношении Китая в сфере торговли, потому что мы хотели, чтобы Китай занялся Северной Кореей", — заявляет Дональд Трамп.
Заявление сделано на фоне нового межкорейского саммита. Но даже не это главное: если Китай держится строго в экономических рамках, вводя зеркальные пошлины и сокращая вложения в госдолг США почти на 8 миллиардов долларов, то Штаты, очевидно, переводят конфликт в другую плоскость. Пентагон только что включил Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности.
Накануне министерство юстиции США потребовало от китайских СМИ — агентства Синьхуа и телеканала CGTN — регистрации в качестве иностранных агентов. Это якобы обусловлено опасениями американских чиновников, отвечающих за национальную безопасность. Либо их паранойя принимает немыслимые масштабы, либо это лишь маскировка истинных причин, которые кроются за действиями Штатов.
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