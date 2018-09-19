"Гаврош" старается сделать мир лучше

Хочется обклеить афишами все подъезды и уподобиться глашатаю: "Спешите все!" Даже не редкая – исключительная возможность увидеть лучшие спектакли для детей со всего мира – вот что такое "Гаврош", который открывается 21 сентября.

Интернациональный фестиваль двенадцать лет собирает в Москве самые интересные постановки самых разных жанров. На сей раз из Германии: Берлин, Дюссельдорф, Нюрнберг, Тюбинген, Эрфурт.

За десять дней, по 30 сентября, – сорок спектаклей на основной и новой сценах "Театриума на Серпуховке", "Под крышей" Театра им. Моссовета, на Новой и Симоновской сценах Театра им. Евг.Вахтангова, в Театре "Мост". Тереза Дурова, народная артистка РФ, арт-директор, Марина Райкина, арт-директор.

Суперэкспресс Германия–Россия прибывает в Москву. В его вагонах не просто интересные театральные спектакли разных жанров – от предметных и кукольных для малышей до сложного контемпорари-данс для подростков.

Не просто классика (в том числе и русская) и современная драматургия с виртуозными исполнителями – артистами, художниками, музыкантами. В этом экспрессе наши любопытство, вопросы, изумление, растерянность, откровение, размышления, надежды, восхищение, которыми мы хотим с вами поделиться. А еще – радость.

Да-да, радость, что, несмотря на изменившуюся и меняющуюся с пугающей скоростью жизнь (и часто не в лучшую сторону), в ней остается неизменность наших желаний быть вместе, несмотря ни на что и вопреки всему делать эту жизнь лучше. Хотя бы на десять дней, пока идет "Гаврош".

Рюдигер фон Фрич, посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации:

"В следующем году по всему миру будут отмечать 100-летие Баухауза – школы, которая в поисках дальнейшего развития классического модерна затронула и театр, оказав на него значительное влияние. В преддверии этого юбилея в рамках фестиваля будет показана постановка "Механический балет", концепция которой разрабатывалась дюссельдорфским "Театром звуков" на основе оригинальных эскизов школы Баухауз 1923 года. Особенно я рад тому, что мероприятия фестиваля носят инклюзивный характер и, таким образом, позволят детям с ограниченными возможностями принять в нем широкое участие". Подросткам в спектакле "Под водой – прощальная вечеринка" обещано "путешествие на грани реальности с поэтическим погружением". "Платформа" "выбивает из колеи и вызывает желание скорее вновь погрузиться".

Для малышей – "Карнавал животных", "приводящий в восхищение и детей, и взрослых музыкой, живописью, стихами", "Каштанка" — об актуальном поиске новой родины, а "Снежная королева" — о дружбе, неожиданно весело и даже немного по-хулигански. "Конрад, или Ребенок из консервной банки" — "история, затрагивающая все струны зрительской души». "Оскар и тайна исчезнувших детей" — мультимедийное путешествие во времени. Антивоенная "О том, как мой папа стал кустом, а я потеряла имя" — о храброй девочке Тоде от самой известной кукольной труппы Германии.

Для крох – "Домовые" по сказке братьев Гримм, где картонная коробка превращается в мастерскую сапожника, и немецко-шотландская "Маленькая история" — "о счастье, грусти, сюрпризах и нежности".

И это – не весь "Гаврош". Как парижский сорванец, желавший улучшить мир, фестиваль не ограничится традиционной сценой и отправится с радостью к нуждающимся, разыграв представление перед пациентами Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е.Сухаревой. И будут мастер-классы с волшебным превращением самых обычных вещей в театральный реквизит, квесты с Бременскими музыкантами, Щелкунчиком, Рапунцелем, гномами. "Отто – маленький паучок" покажет детям на собственном примере, что такое дискриминация и как важна терпимость..

И жаль, что "Гаврош" только десять дней и лишь раз в году.