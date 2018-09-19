Предсезонка НХЛ. Дубль Радулова помог "Далласу" обыграть "Сент-Луис"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, которые предшествуют старту регулярного чемпионата. "Даллас Старз" на своем льду одержал победу над "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил российский нападающий Александр Радулов. Кроме того, в матче принял участие еще один российский форвард Валерий Ничушкин, который отметился результативной передачей.

В другом матче "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Бостон Брюинз". В составе проигравшей командой один голевой пас отдал защитник Александр Алексеев. Российский голкипер "столичных" Илья Самсонов отыграл полматча и отразил 9 из 11 бросков.