Столкновение автобусов под Воронежем: очевидцы рассказали о смертельном ДТП

Трагическое столкновение. Серьезная авария в Воронежской области. Пять человек погибли, еще 17 пострадали в ДТП. Столкнулись два пассажирских автобуса, они ехали из Москвы. Это произошло на трассе М4 "Дон". Очевидной причины аварии пока нет.

Заблокированных в автобусе пассажиров пришлось эвакуировать через разбитые окна, поскольку двери были заблокированы. Спасатели при помощи гидравлических ножниц срезали обшивку. Врачи медицины катастроф на месте оказали выжившим первую помощь.

"Переломы, ушибы, тяжелые травмы", — перечисляет повреждения пострадавших в аварии фельдшер медицины катастроф Лидия Хрипунова.

525-й километр трассы М4 "Дон". Скоростной участок. Столкновение двух пассажирских автобусов произошло около восьми вечера. На полном ходу Neoplan врезался в стоящий на обочине автобус Volvo.

"В результате работы спасателей было деблокировано 10 человек из разбитого автобуса. Эвакуация пострадавших произведена в медицинские учреждения. На данный момент проходят следственные мероприятия", — отчитался начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.

Угроза возгорания была ликвидирована. На место аварии прибыла спецтехника и пожарные машины.

Судя по характеру повреждений, удар был чудовищной силы. Транспортное средство двигалось со скоростью явно превышающей сто километров в час. Впереди находились два водителя и экспедиторы, сопровождающие груз.

Они погибли на месте. Людей в салоне зажало между сидений. Многие были без сознания.

"Треск такой! И полетели. Кто вверх. Кто вниз", — вспоминает момент столкновения пассажирка автобуса Фатима Дабрагимова.

Дорожное полотно было сухим. Разметка хорошо видна и в сумерках. Повсюду отбойники. Стоянка на обочине в этом месте не предусмотрена.

"Он хвостом стоял на дороге. Пол автобуса хвостом на дороге был", — пытается передать необычность ситуации пассажирка Эльмира Хамхутова.

Водитель Volvo в момент столкновения не был за рулем. Вместе со сменщиком он осматривал двигатель.

"Утечка была солярки что ли, запах. Остановились посмотреть. Буквально три-четыре минуты. И удар. Мы даже не поняли, о чем речь идет. Волной нас откинуло в разные стороны. И все!" – рассказывает водитель автобуса Александр Цаторов.

Оба автобуса выехали из Москвы. Один шел в сторону Пятигорска. Второй вез людей в Черкесск. С отказавшимися от госпитализации беседуют психологи. Люди находятся в шоке. Остальных пассажиров развезли по больницам скорой помощи Воронежа.

"Трое из них тяжелые. Двое ушли в реанимацию. Это две женщины. Одна — с переломом позвоночника, вторая женщина с переломом голени и бедра. Остальные ушли с небольшими скелетными травмами по травматологическим отделениям", — рассказывает ответственный дежурный по хирургии Воронежской облбольницы "Электроника" Василий Кашко.

На месте аварии сейчас работает оперативная группа. Им предстоит выяснить, что все же прослужило причиной этого столкновения. Опрашивают очевидцев, проверяют записи с камер наблюдения. Прокуратурой и управлением Следственным комитетом России по Воронежской области инициированы проверки безопасности пассажирских перевозок.