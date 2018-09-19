Тренер "Барселоны" Вальверде: Месси делает неординарные вещи, которые кажутся рутиной

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру Лионеля Месси в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского "ПСВ". Аргентинский форвард забил три мяча, установив рекорд турнира по числу хет-триков — 8. "Сине-гранатовые" победили — 4:0.

"То, что делает Месси — нормально, потому что мы всегда видим в его исполнении такую игру, — сказал Вальверде, которого цитирует РИА Новости. — Было бы необычно, если подобное совершил бы кто-то другой, а Месси делает неординарные вещи, которые кажутся рутиной".

Отметим, что ближайший преследователь Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов — португалец Криштиану Роналду, выступающий за туринский "Ювентус", семь раз забивал по три мяча в турнире.