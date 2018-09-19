19 сентября 201809:05
Супертайфун на Филиппинах: погиб 81 человек
Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 81 человека.
Сильнейший за несколько десятилетий тайфун "Мангхут" пронесся над северо-востоком Филиппин, Гонконгом и китайской провинцией Гуандун. Он привел к значительному материальному урону: на месте зданий остались руины, тысячи гектаров сельхозугодий повреждены, аэропорты были вынуждены отменять рейсы. Серьезно пострадал также урожай местных крестьян.
Как сообщает "Интерфакс", около 60 человек на Филиппинах продолжают оставаться пропавшими без вести. Существуют опасения, что среди них также есть погибшие.
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