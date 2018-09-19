Предсезонка НХЛ. Свечников отметился голом и пасом в дебютном матче за "Каролину"

В Национальной хоккейной лиге перед началом регулярного чемпионата проходят предсезонные матчи, в которых игроки стараются доказать, что именно они достойны попасть в основной состав своих команд. "Каролина Харрикейнз" в гостях обыграла "Тампу-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:1.

Большой вклад в победу команды внесли российские нападающие "ураганов" Андрей Свечников и Валентин Зыков. Первый отметился голом и результативной передачей. Второй забросил одну из шайб.

В составе "Лайтнинг" сыграли российские нападающие Никита Кучеров, Александр Волков и Алексей Липанов, которые результативными действиями не отметились. Голкипер Андрей Василевский провел весь матч и отразил 31 из 35 бросков по своим воротам.

Отметим, что 18-летний Свечников был задрафтован "Каролиной" только в этом году под высочайшим вторым номером. Матч против "Тампы" стал для россиянина дебютным за клуб.