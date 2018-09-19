Роспотребнадзор: курилки не вернутся в аэропорты

Курительных комнат в российских аэропортах не будет. Как заявил РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, ведомство не поддерживает инициативу по возврату курилок.

Курилки были запрещены в аэропортах в 2013 году. После этого пассажиры начали курить в неположенных местах – туалетах и пеленальных комнатах.

Ряд депутатов Госдумы предложил вернуть комнаты для курения в аэропорты. Однако, как сообщили "Известия", правительство намерено заблокировать депутатскую инициативу​​​. В основу отзыва на законопроект ляжет негативная оценка Минздрава. В ведомстве считают, что возврат курилок нарушит права некурящих граждан на благоприятную среду без табачного дыма.