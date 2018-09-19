Илья Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за "Лос-Анджелес"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, которые предшествуют началу регулярного чемпионата. "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду уступили "Аризоне Койотис" со счетом 3:4.

Российский нападающий Илья Ковальчук провел первый матч за новый клуб и находился на льду больше всех нападающих команды – почти 23 минуты. За это время 35-летний россиянин сумел отметиться результативной передачей.

Молодой 19-летний российский нападающий Иван Чехович стал главным героем игры и первой звездой матча между "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс" (4:1). На счету форварда два гола и одна передача.

В еще одном предсезонном матче дня "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:4 уступил "Эдмонтон Кингз". Российский нападающий "касаток" Николай Голдобин забросил одну из шайб.