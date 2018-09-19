На Украине вступил в силу указ о конце дружбы с Россией

Вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ опубликован в официальном правительственном издании "Урядовый курьер".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией. В документе закреплялись принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности, а также прописывались обязательства не использовать территорию в ущерб безопасности друг друга, напоминает "Интерфакс".

3 сентября Петр Порошенко объявил, что Украина больше не намерена пролонгировать этот договор. Вместе с тем не все политические деятели согласны в решение президента. По мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, прекращение Договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки.