Исследователи объяснили, почему мужчины ориентируются в пространстве лучше женщин

Учёные из Университетского колледжа Лондона считают, что разница в навигационных способностях полов больше связана с гендерной дискриминацией и неравными возможностями, чем с врождёнными способностями.

В ходе нового исследования они провели эксперимент, в котором приняло участие более полумиллиона человек из 57 стран. Все они проходили компьютерную игру Sea Hero Quest, разработанную компанией Glitchers. Это морское путешествие, в котором игроку нужно спасти воспоминания старого моряка. Человек сам прокладывает курс вокруг необитаемых островов и ледяных айсбергов.

Во время прохождения игры специальная программа анонимно оценивала умение ориентироваться в пространстве и навигационные способности каждого добровольца.

Результат исследования говорит о том, что у мужчин "навигационная эффективность" выше, чем у женщин. Но почему?

Ведущий автор работы профессор Хьюго Спайерс (Hugo Spires) считает, что нашёл ответ, проанализировав данные Индекса гендерного неравенства по версии Всемирного экономического форума, который изучает показатели стран в различных областях от образования и здравоохранения до рабочих мест и политики.

По мнению Спайерса, навигационные способности людей зависят от того, в какой стране родился человек. И здесь существует сразу два аспекта.

Первый – социально-культурный, связанный с гендерным равенством (или неравенством).

Так, в ходе исследования выяснилось, что в странах, где существует высокий уровень равенства между мужчинами и женщинами, разница в пространственной навигации очень мала (к примеру, в Дании, Финляндии, Норвегии). В то же время страны, где женщины по-прежнему недооцениваются, демонстрируют преобладание мужчин и в этой сфере.

Второй фактор – социально-экономический. Учёные установили, что в более развитых странах люди ориентируются в пространстве лучше.

Авторы работы полагают, что важную роль в развитии "навигационной эффективности" играет образ жизни, стандарты образования, а также финансовые возможности и интересы людей. От последних двух факторов зависит, как часто человек путешествует, насколько интересуется спортом и так далее.

К примеру, жители развитых стран чаще увлекаются водными видами спорта, скажем, плаванием или управлением морских судов (в той же Норвегии и Дании). С другой стороны, в Канаде, США и Австралии – самое большое число водителей, а управление автомобилем также развивает навыки пространственной ориентации, поясняют эксперты.

Также было отмечено, что навигационные способности людей снижаются, начиная с подросткового возраста (когда фиксируются максимальные показатели).

Кстати, та же команда при помощи игры Sea Hero Quest изучает природу деменции и старческого слабоумия. Как известно, дезориентация в пространстве – один из первых признаков подобных заболеваний, однако существующие методы диагностики не учитывают этот симптом.

Специалисты намерены определить, может ли обнаружение резкого ухудшения навигационных способностей помочь выявить слабоумие на ранних стадиях, а также разработать специальную версию игры, которая послужит новым диагностическим инструментом.

"Данные, полученные с помощью Sea Hero Quest, дают нам беспрецедентный стандарт того, какими должны быть навигационные способности человека в зависимости от возраста, места жительства и других факторов. Это лишь начало, [малая часть] того, что мы можем узнать из этого анализа", — отмечает Тим Парри (Tim Parry), глава исследовательской организации Alzheimer's Research UK.

Статья с более подробным описанием масштабного исследования и его результатов опубликована в журнале Current Biology.

К слову, это далеко не первый пример так называемой гражданской науки. Не имея специального образования и не вставая из-за компьютера, можно, скажем, помочь специалистам в исследовании рельефа Марса, изучении загадочных свечений, поиске тайн долголетия и даже проверке феномена квантовой запутанности.