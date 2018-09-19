Стали известны причины страшного ДТП под Воронежем

Столкновение двух автобусов на трассе М4 "Дон" в Воронежской области унесло жизни пятерых человек, 17 пострадали. Полиция назвала причины страшной аварии. По предварительным данным, ДТП на 525-м километре трассы произошло из-за 56-летнего водителя из Карачаево-Черкессии.

Водитель автобуса Neoplan на скорости около ста километров не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине дороги автобусом Volvo, сообщает "Интерфакс". Назначен ряд экспертиз.

Оба автобуса ехали из Москвы. Один в Карачаево-Черкессию, а второй в Ставропольский край. Водители автобуса Volvo остановили машину в неположенном месте, чтобы проверить работу двигателя. Им показалось, что в топливной системе есть утечка солярки.

Через несколько минут в остановившийся автобус на полном ходу врезался Neoplan. Дорога была сухой, а участок трассы освещен.

Сейчас в больницах Воронежа остаются девять пострадавших, состояние трех из них тяжелое. У одной из пострадавших – перелом позвоночника.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц").