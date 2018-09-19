Китайский гонщик выступит за "Камаз-мастер" на ралли "Шелковый путь"

Российская команда "Камаз-мастер" огласила состав экипажей, которые выступят на китайской части ралли-рейда "Шелковый путь". В число участников вошел один китайско-российский экипаж, который составит пилот Цзы Жун, штурман Ляо Минь и механик Дмитрий Свистунов.

Напомним, что в этом году ралли-марафон разбит на два этапа. Первый прошел с 20 по 27 июля в России и завершился абсолютной победой команды "Камаз-мастер", экипажи которой заняли весь пьедестал почета. Победил экипаж под управлением Андрея Каргинова. Второе место занял экипаж Айрата Мардеева, третье — Антона Шибалова.

Второй состоится с 23 по 28 сентября на территории Китая. Кроме китайско-российского экипажа "Камаз-мастер" заявил еще два. Один – под управлением Каргинова (штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов). Пилотом еще одного будет Эдуар Николаев (штурман Дмитрий Никитин, механик Ахмет Галяутдинов).