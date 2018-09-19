Памфилова предлагает признать выборы губернатора Приморья недействительными

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными.

"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", — сказала она.

Как сообщает ТАСС, Памфилова напомнила, что на 13 участках Владивостока были отменены итоги выборов. В списки избирателей на этих участках включено 24 тысячи 246 человек, установить волеизъявление которых невозможно.

Кроме того, в территориальный избирком, где вносились данные с этих 13 участков, "неоправданно службами МЧС был ограничен доступ под предлогом задымления". По словам главы ЦИК, это привело к дезорганизации и неразберихе в работе избирательной комиссии, и сохранность бюллетеней не могла быть обеспечена.

Также на выборах, по словам Памфиловой, имели место серьезные нарушения: вброс бюллетеней, изменение данных в итоговых протоколах, принуждение людей к участию в голосовании, а также подкуп избирателей. Всего в ЦИК и региональный избирком поступило в общей сложности свыше 70 жалоб от обоих кандидатов.

В случае признания итогов выборов недействительными новое голосование состоится через три месяца.

Второй тур губернаторских выборов состоялся в Приморье 16 сентября. Вначале с отрывом в 8 процентов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, но в конце подсчета временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко вышел вперед. После обработки всех протоколов Тарасенко набрал 49,55%, а Ищенко — 48,06%. В итоге оба кандидата обвинили друг друга в фальсификации протоколов.