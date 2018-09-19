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Создание и использование искусственного интеллекта 5 часов назад

Новости Наука

19 сентября 201818:06 Юлия Воробьёва

Без работы никто не останется: учёные рассказали, почему не надо бояться роботозамещения

По прогнозам, к 2022 году 75 миллионов работников разных сфер заменят роботы, однако число новых рабочих мест увеличится на 133 миллиона.
Иллюстрация TheDigitalArtist/pixabay.com.

Аналитический центр Всемирного экономического форума представил новый доклад о роботозамещении. Исследователи составили прогнозы относительно того, как развитие робототехники и возможностей искусственного интеллекта отразится на рабочих местах.

Напомним, что повсеместная автоматизация уже сейчас приводит к тому, что роботы вытесняют с работы людей. Инженеры конструируют самых разных механических помощников: роботов-фермеров, прачек, педагогов, хирургов и даже авиапилотов.

Очевидно, что некоторые такие разработки облегчают жизнь людей, однако возможная конкуренция с машинами многих пугает.

Аналитики, впрочем, уверены, что поводов для беспокойства пока нет. Технологические достижения приведут не к повсеместной безработице, а напротив, к созданию новых рабочих мест.

Согласно прогнозам, к 2022 году 75 миллионов работников самых разных сфер могут заменить роботы. Однако число новых вакансий за те же четыре года может увеличиться на 133 миллиона. Таким образом, чистый прирост, который учёные назвали "позитивным", составит 58 миллионов рабочих мест.

Специалисты отмечают, что в ходе работы над докладом они опросили руководителей более 300 крупнейших на мировом рынке компаний, которые предоставляют в целом более 15 миллионов рабочих мест в 20 развитых и развивающихся странах. Деятельность этих компаний распространяется на самые разные сферы – от автомобильной и аэрокосмической промышленности до здравоохранения и туристических услуг (всего было рассмотрено 12 отраслей).

Кроме того, исследователи учли и другие мировые тенденции, к примеру, рост доступности образования, глобальный переход к "зелёной" экономике и так далее.

В результате эксперты заключили: почти 50% компаний с мировым именем ожидают, что автоматизация приведёт к сокращению рабочих мест, в то время как 38% компаний уверены, что им потребуется больше работников для новых производственных задач.

Кроме того, большинство руководителей планирует создать больше рабочих мест для аналитиков, разработчиков программного обеспечения и приложений, специалистов в сфере информационных технологий, а также менеджеров и маркетологов.

Между тем конкуренции с машинами могут не выдержать "белые воротнички" – администраторы, бухгалтеры, служащие, которые отвечают за использование и обработку информации, то есть работники, с чьими задачами могут справиться машины и алгоритмы искусственного интеллекта.

При этом многие компании намерены переводить сотрудников на удалённую работу (если сфера деятельности это позволяет), а также прибегать к услугам фрилансеров, либо нанимать персонал для "проектных", то есть временных, работ.

В целом же выводы специалистов таковы: если в 2018 году доля людей на предприятиях составляет 71%, а доля машин – 29%, то к 2022 году эти показатели сдвинутся до 58% и 42% соответственно.

При этом 54% тех сотрудников, которым удастся сохранить рабочие места, должны будут повысить квалификацию либо получить дополнительное образование, чтобы приобрести новые навыки и повысить эффективность работы, а также научиться сотрудничать с машинами.

Кроме того, выяснилось, что значительный интерес работодателей привлекают стационарные роботы, "негуманоидные" наземные роботы, а также полностью автоматизированные беспилотные летательные аппараты и системы искусственного интеллекта. В их создание намерены инвестировать от 23 до 37% опрошенных руководителей компаний (в зависимости от отрасли).

Также эксперты полагают, что роботы начнут активнее использоваться в тех сферах, которые обычно считаются "человеческими" и требуют коммуникативных и управленческих навыков, а также умения самостоятельно принимать решения.

В заключение авторы доклада отмечают, что их выводы нельзя назвать истиной в последней инстанции и что это лишь прогнозы, основанные на современных тенденциях.

Также важно помнить, что аналитики рассматривали совсем небольшой период времени – ближайшие несколько лет. Более долгосрочные прогнозы пока менее утешительны: по данным исследовательской компании McKinsey & Co, к 2030 году из-за автоматизации рабочих мест может лишиться до 800 миллионов человек. Согласно статистике ООН, первыми под удар попадут люди в развивающихся странах: у них машины отвоюют две трети рабочих мест. Впрочем, этот прогноз был составлен в 2016 году, а тенденции "роботозамещения" с каждым годом меняются.

В связи с новыми данными, некоторые исследователи уже призвали правительства стран подготовить системы социальной защиты для сотрудников, которые потеряют работу из-за автоматизации, сообщает BBC.

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что многие эксперты обеспокоены растущим разнообразием роботов и их умственными способностями. Чтобы избежать восстания машин, учёные уже предложили обновить три закона робототехники, а также создать "красную кнопку", которая сможет отключить искусственный интеллект, даже если он будет против.

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