Никакого третьего тура: ЦИК обнулил все результаты голосования в Приморье

Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть: все итоги голосования обнулены. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, отвечая на вопрос, почему нельзя было просто пересчитать голоса кандидатов, вместо этого назначили третий тур.

Глава ЦИК заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.

Как напоминает РИА Новости, ранее кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов.

Между тем, по последним данным ЦИК, Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.