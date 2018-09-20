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Редактирование ДНК человека и животных 4 часа назад
Российские биологи научились восстанавливать повреждённые нервы с помощью генной терапии
Учёные из России и Тайваня предложили метод генной терапии, который восстанавливает нервы после травм. Регенерации нервной ткани помогает ген, который обычно работает в клетках печени. Методика уже была испробована на мышах, и скоро можно будет приступить к клиническим испытаниям, если препарат докажет свою безопасность.
Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.
Примерно каждый пятый перелом сопровождается повреждением периферических (то есть не относящихся к головному и спинному мозгу) нервов. Иногда это случается из-за других травм конечностей или во время хирургических операций. Повреждение периферических нервов может сделать пациента инвалидом, лишив его контроля над конечностью
Повреждённый периферический нерв может регенерировать, или восстановиться. Но часто пациенты не получают лечения вовремя, или же это восстановление идёт слишком медленно. Авторы нового исследования предложили решить эту проблему с помощью гена, который заставляет расти клетки печени. Он называется фактором роста гепатоцитов человека (по-английски hepatocyte growth factor, HGF). Этот ген был выбран не случайно: давно известна его способность защищать нервные клетки от повреждений и заставлять расти кровеносные сосуды, не вызывая воспаления.
"Мы впервые установили эффективность генной терапии с помощью фактора роста гепатоцитов человека для лечения механической травмы нерва", – говорит соавтор работы Павел Макаревич из Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова.
Для экспериментов учёные использовали мышей. Им раздавливали периферический нерв так, как это происходит при травмах или некоторых операциях. Чтобы доставить ген клеток печени в нервы и заставить его работать, учёные встроили его в плазмиды – кольцевые молекулы ДНК. В клетках животных, куда ввели плазмиды с геном HGF, начал синтезироваться и накапливаться соответствующий белок. Он выполнял свои обычные биологические функции: стимулировал регенерацию и рост клеток и сосудов, подавлял гибель клеток и уменьшал воспаление. Благодаря этому у мышей произошла регенерация поврежденного нерва, улучшились его электрофизиологические показатели и функционирование травмированной конечности.
Авторы работы считают, что результаты вскоре позволят перейти к первым клиническим испытаниям на людях с различными травмами периферических нервов. Это произойдет после доклинической оценки безопасности препарата.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о том, как генная терапия спасла крыс от паралича и помогла победить серповидноклеточную анемию. А ещё её можно использовать для борьбы с лейкемией, глухотой и даже ожирением.
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