Путин: российское оружие превосходит зарубежные аналоги, но нужен задел на будущее

В российскую армию должны поступить новые образцы вооружения, которые превосходят зарубежные аналоги. Среди них истребитель пятого поколения Су-57, перспективный танк Т-14 "Армата", новейший ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат", а также ЗРК С-500 и подлодки проекта 677 "Лада". Все это уже заложено в государственную программу вооружений до 2027 года. Однако надо формировать задел, который определит облик отечественной армии на годы вперед, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в парке "Патриот".

Также президент напомнил, что с прошлого года работает новая модель ценообразования в оборонно-промышленном комплексе страны. Она стимулирует военные заводы сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать качество продукции и даже бороться за гражданский рынок. Эту модель нужно анализировать и улучшать дальше, уверен Путин.

Кроме того, глава государства отдельно остановился на кадровом вопросе. Благодаря пристальному вниманию к нему, удалось остановить отток ценных специалистов и привлечь на оборонные предприятия новых. Таким образом, средний возраст работников ОПК снизился до 45 лет, а количество молодых людей, кому еще нет и 35 лет, уже составляет 30%.

Пока средний возраст специалистов снижается, их зарплаты наоборот растут. С 2012 года они подскочили в 1,7 раза и сейчас равняются 50 тысячам рублей. Помимо этого, только в прошлом году оборонно-промышленный комплекс выплатил более 350 стипендий за выдающиеся достижения и свыше 680 вознаграждений за значительный вклад в создание новейших образцов вооружений.

Также в парке "Патриот" Владимир Путин осмотрел выставку продукции отечественных оборонных предприятий и лично сделал пять выстрелов из новой винтовки концерна "Калашников" СВЧ-308.