"Дырявый" "Союз" допустили к продолжению полета

Просверленный космический корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе Международной космической станции (МКС) и использованию в качестве спасательной капсулы, то есть для спуска космонавтов на Землю в случае необходимости.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали по итогам совещания главных конструкторов в компании — производителе корабля Ракетно-космической корпорации (РКК).

В ходе заседания, которое состоялось 18 сентября заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил собравшимся, что нарушение герметичности МКС устранено, штатное давление восстановлено.

30 августа на станции было зафиксировано падение давления. Как выяснилось спустя некоторое время, воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля "Союз", пристыкованного к МКС.

Специалисты пришли к выводу, что дырка была просверлена изнутри. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что в расследовании случившегося участвуют "компетентные органы", но пока что у сотрудников государственной корпорации еще нет объективной картины произошедшего.

"Союзы" нужны на Международной космической станции не только как штатные средства возвращения по заранее составленному графику, но и в качестве спасательных "шлюпок" — в случае возникновения на МКС каких либо ЧП, не позволяющих экипажу остаться на станции без риска для жизни.