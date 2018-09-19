В Магнитогорске пожарный автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами. Видео

Утром 19 сентября спасатели спешили на вызов, включив соответствующие сигналы звукового и светового оповещения.

Это не помешало одному из водителей поехать на загоревшийся разрешающий сигнал светофора непосредственно перед пожарным автомобилем.

Произошло неизбежное столкновение. От удара была задета еще одна легковая машина. Несмотря на сильный удар, никто из водителей и пассажиров не пострадал.