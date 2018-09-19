St. Petersburg Open. Хачанов не смог выйти в четвертьфинал, проиграв Вавринке

В северной столице России продолжается третий игровой день крупного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов – St. Petersburg Open, призовой фонд которого составляет почти 1,2 миллиона долларов. Россиянин Карен Хачанов завершил борьбу в одиночном разряде, проиграв швейцарцу Станисласу Вавринке.

Встреча второго круга продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась поражением 4-й ракетки турнира со счетом 6:7 (10:12), 6:7 (1:7)​​​. В четвертьфинале соревнований Вавринка встретится с победителем матча между боснийцем Дамиром Джумхуром (6-й номер посева) и аргентинцем Гуидо Пельей.